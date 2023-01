Në ujërat e lumit Vardar është gjetur trupi i pajetë

Qendra Rajonale për Menaxhim me Kriza në Veles njofton se është gjetur një trup i pajetë në rrjedhat e lumit Vardar në Veles. Nga QMK thonë se dyshohet se trupi i pajetë është i një gruaje që u raportua si e zhdukur natën e vitit të ri.

“Qendra Rajonale për Menaxhim me Kriza në Veles nga Policia-SPB Veles ka pranuar informatën se sot në ora 12.20 me datë 02.01.2023 në afërsi të urës në afërsi të fshatit Koçilarë, specialistë policorë nga MPB kanë gjetur trupin e gruas e cila me datë 31.12. .2022 (gjysmë ore pas mesnate) u hodh në ujërat e lumit Vardar nga vendi Malo Movçe në zonën qendrore të qytetit në Veles”, thonë nga QMK-Veles.