Në tubimin propalestinez në Tiranë, protestohet kundër vizitës së kryeministrit Edi Rama në Izrael
Në Shqipëri është mbajtur një tubim në mbështetje të Palestinës dhe popullit palestinez, si dhe kundër vizitës së kryeministrit Edi Rama në Izrael disa ditë më parë, raporton Anadolu.
Protesta me sloganin “Jo në emrin tim” është mbajtur para selisë së sallës së seancave plenare të Kuvendit të Shqipërisë, me thirrjen e disa organizatave të shoqërisë civile, me pjesëmarrjen e qytetarëve, por edhe aktivistëve.
Protestuesit mbanin pankarta me mbishkrimet “Jo në emrin tim”, “Zullumit dhe barbarisë nuk i shtrëngohet dora”, “Ndal bombardimin në Gaza” dhe të tjera, ndërkohë, gjatë tubimit u theksua: “Jemi sot këtu për Gazën dhe palestinezët, të cilët po përjetojnë një shkatërrim masiv dhe gjenocid që po ndodh në sytë e gjithë botës. Sot këtu jemi edhe për Shqipërinë”.
Një nga organizatorët e tubimit, aktivisti Floriar Arapi, gjatë fjalës në tubim, u shpreh se palestinezët janë në të njëjtën situatë si hebrenjtë në Luftën e Dytë Botërore, sipas tij, janë të shtypurit, janë viktimat dhe janë në anën e drejtësisë.
“Vizita e kryeministrit Rama në Izrael është një njollë e madhe turpi për popullin tonë. Si kurrë ndonjëherë në historinë e saj, Rama e pozicionoi Shqipërinë në anën e zezë të padrejtësisë, të krimeve, të vrasjes së fëmijëve dhe të vrasjes së grave. Ndërkohë, pothuajse të gjithë shtetet e botës janë distancuar nga Netanyahu dhe kanë deklaruar se do ta arrestojnë atë nëse ai shkel në shtetin e tyre Rama krenohet me takimin e tij me Netanyahu”, tha ai.
Arapi theksoi se shqiptarët nuk janë në anën e gjenocidit dhe të krimit, por janë në anën e paqes dhe të drejtësisë.
Një nga arkivistet pjesëmarrës në tubim, Sidorela Vatnikaj, për Anadolu tha se janë mbledhur për të thënë me zë të lartë se vizita e kryeministrit Rama në Izrael nuk i përfaqëson.
“Të shtrëngosh duart me një kriminel lufte si Netanyahu, nuk është në emrin tonë. Ne si shqiptarë kemi qenë nën një gjenocid në Kosovë. E dimë çfarë do të thotë të jesh viktimë e gjenocidit dhe duam të protestojmë kundër gjenocidit që po ndodh në Gaza”, tha Vatnikaj.
Ajo shtoi se janë shumë të zemëruar dhe të shqetësuar që shohin shumë kompani izraelite që ftohen në Shqipëri për të investuar, sepse, sipas saj, në këtë kohë nuk është partneritet, por është kolonializëm.
Orgest Rrushi, një tjetër protestues, duke iu referuar vizitës dhe fjalimit të Ramës në Parlamentin izraelit (Knesset), tha për Anadolu se nuk pranojnë atë që Rama pretendoi se e pranojnë dhe se ka shumë njerëz që thonë të njëjtën gjë.
“Ne nuk duam që lufta të vazhdojë. Ne nuk duam që fëmijët të vriten më. Kjo është arsyeja pse kjo protestë ose tubim këtu sot quhet ‘Jo në emrin tonë’, që do të thotë se mund të flisni, por mund të flisni për veten tuaj”, tha ai.
Sipas organizatorëve, pas tubimit ishte planifikuar edhe një marshim, i cili, sipas tyre, nuk është lejuar nga forcat e policisë.