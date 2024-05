Në Suedi e djegin sërish librin e shenjtë Kuranin

Libri i shenjtë i myslimanëve është djegur sërish në Suedi.

Ngjarja ndodhi në Malmo, teksa një grua që mbante një kryq në dorë, ndezi Kur’anin.

Në rrjetin social “X” tashmë është publikuar edhe një video.

Djegia vjen tri ditë para nisjes së Eurovisionit, e ku frika për ndonjë sulm eventual terrorist është e madhe.

Браво 👏👏With the permission of the police: a moment before the opening of the Eurovision events – A Quran and fakestinian flags burning ceremony in the center of Malmo, Sweden. pic.twitter.com/yoguitp5Wp

— Eliot Ness🇷🇺🔯 (@EliotNe13763209) May 3, 2024