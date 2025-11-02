Në Strugë hapen në kohë të gjitha vendvotimet, votimi vijon normalisht
Të gjitha vendvotimet në Komunën e Strugës janë hapur në kohë, saktë në ora 7, konfirmoi kryetari i Komisionit Komunal Zgjedhor, Minir Zhuta. Procesi i votimit, sipas tij, zhvillohet siç duhet.
“Të gjitha 101 vendvotimet në Komunën e Strugës janë hapur në kohë dhe procesi i votimit po zhvillohet normalisht dhe mirë”, tha Zhuta.
Në Strugë dhe rajonin e Strugës, në listën e vetme të votuesve, sipas Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, janë 62,711 votues. Për të votuar në kushte shtëpie janë paraqitur 422 persona të sëmurë dhe të pafuqishëm dhe tre të burgosur ishin regjistruar.
Në garën për kryetar komune, dy nga nëntë kandidatët që morën pjesë në raundin e parë dy javë më parë mbetën në raundin e dytë.