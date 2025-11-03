Në Stamboll nis takimi për Gazën, i organizuar nga ministri Fidan
Sot në Stamboll filloi një takim me temë Gazën, i organizuar nga ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, raporton Anadolu.
Në takim morën pjesë ministrat e Jashtëm të Indonezisë, Pakistanit, Arabisë Saudite dhe Jordanisë, si dhe përfaqësues të Emirateve të Bashkuara Arabe (EBA) dhe Katarit.
Para takimit, Fidan pozoi për një foto familjare me ministrin e Jashtëm indonezian Sugiono, ministrin e Jashtëm pakistanez Mohammad Ishaq Dar, ministrin e Jashtëm Saudit Faisal bin Farhan Al Saud, ministrin e Jashtëm jordanez Ayman al-Safadi dhe përfaqësues të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Katarit.
Sipas informacionit të siguruar nga burimet e Ministrisë së Jashtme, takimi do të trajtojë zhvillimet e fundit në lidhje me armëpushimin në Gaza dhe situatën humanitare. Fidan pritet të tërheqë vëmendjen në takim se Izraeli po gjen justifikime për t’i dhënë fund armëpushimit dhe të theksojë nevojën që komunitetit ndërkombëtar të paraqesë qëndrim të vendosur kundër veprimeve provokuese të Izraelit.
Kryediplomati turk do të theksojë rëndësinë e veprimeve të koordinuara midis vendeve muslimane për të siguruar që armëpushimi të evoluojë në paqe të qëndrueshme, pritet të deklarojë se ndihma humanitare që hyn në Gaza është e pamjaftueshme dhe se Izraeli nuk ka përmbushur detyrimet e tij në këtë drejtim.
Fidan pritet të potencojë se ofrimi i pandërprerë i ndihmës së mjaftueshme humanitare në Gaza është detyrim humanitar dhe ligjor, të theksojë nevojën për të ushtruar presion mbi Izraelin në këtë drejtim dhe të theksojë zbatimin sa më parë të rregulloreve që do të garantojnë që siguria dhe administrimi i Rripit të Gazës të merret përsipër nga palestinezët.
Ai pritet të theksojë rëndësinë e ruajtjes së të drejtave legjitime të popullit palestinez dhe vizionin e një zgjidhjeje me dy shtete dhe të vë në dukje rëndësinë e konsultimeve të vazhdueshme dhe koordinimit të ngushtë mbi hapat e ardhshëm brenda platformave të OKB-së.
Vendet pjesëmarrëse në takim u takuan me presidentin e SHBA-së, Donald Trump në nivel udhëheqësish në New York më 23 shtator si pjesë e Javës së Nivelit të Lartë të Asamblesë së 80-të të Përgjithshme të OKB-së.
Në deklaratën e lëshuar pas takimit thuhet se pjesëmarrësit theksuan nevojën për zhvillimin e një plani gjithëpërfshirës dhe rregulloreje sigurie të bazuar në planin e Ligës Arabe dhe Organizatës së Bashkëpunimit Islam (OBI) për rindërtimin e Gazës. Ata nënvizuan nevojën për të mbështetur udhëheqjen palestineze me ndihmë ndërkombëtare dhe u zotuan të punojnë së bashku për të ndihmuar palestinezët të rindërtojnë jetën e tyre në Gaza.
Deklarata potencon nevojën për të përpunuar detajet e një plani për sigurimin e stabilitetit dhe për të ruajtur stabilitetin në vendet e shenjta në Bregun Perëndimor dhe Kuds si dhe mbështetjen e përpjekjeve reformuese të Autoritetit Palestinez.