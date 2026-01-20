Në Siri shpallet armëpushim 4-ditor pas marrëveshjes së qeverisë me YPG/SDF
Ministria e Mbrojtjes e Sirisë njoftoi se është shpallur armëpushim në kuadër të periudhës 4-ditore të dhënë organizatës terroriste YPG/SDG për qëllime integrimi, transmeton Anadolu.
Në deklaratën e ministrisë u theksua se, në kuadër të marrëveshjes së fundit me YPG/SDF, armëpushimi do të hyjë në fuqi nga ora 20:00 sipas kohës lokale dhe do të zgjasë për 4 ditë në të gjitha zonat e operacioneve ushtarake.
Sipas deklaratës së Presidencës siriane të publikuar nga agjencia zyrtare siriane e lajmeve SANA, qeveria dhe organizata terroriste YPG/SDF kanë arritur një marrëveshje mbi një sërë çështjesh lidhur me të ardhmen e provincës Hasakah.
Lajmi gjithashtu përmend se Presidenca siriane i ka dhënë YPG/SDF-së 4 ditë për të përgatitur një plan të detajuar për integrimin e plotë të zonave që ata kontrollojnë dhe për të zhvilluar konsultime në këtë drejtim.