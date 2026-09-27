Në shtatë muajt e parë të vitit RMV ka pritur 741.446 turistë, dominojnë turistët nga Turqia

Në shtatë muajt e parë të vitit RMV ka pritur 741.446 turistë, dominojnë turistët nga Turqia

Në shtatë muajt e parë të vitit 2026, Maqedoninë e Veriut, e kanë vizituar gjithsej 741.446 turistë. Kështu bënë me dije Ministria e Kulturës dhe Turizmit në Ditën Botërore të Turizmit. Sipas ministrisë gjithashtu është shënuar rritje e numrit të turistëve të huaj. Ata përmendin që ndër mysafirët e huaj më të shumtë janë turistët nga Turqia, Gjermania, Serbia, Rumania dhe Shqipëria.

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Ministria e Kulturës dhe Turizmit

“Këto rezultate theksojnë rëndësinë e promovimit të vazhdueshëm të Maqedonisë, zhvillimit të cilësisë së shërbimeve turistike dhe zhvillimit të një oferte turistike autentike, të qëndrueshme dhe konkurruese, në përputhje me nevojat e turistëve bashkëkohorë”.

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