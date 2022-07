Në Shqipëri zbulohet naftë dhe gaz

Shqipëria mund të bëhet një Arabi e re e pasur me arin e zi. Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka thënë se kompania holandeze e derivateve “Shell”, ka zbuluar sasi të mëdha nafte dhe gazi në Shqipëri.

Rama, të martën, ka theksuar se ky zbulim do të ndikojë në të ardhmen e vendit dhe atë energjetike të Evropës.

“Holanda e pranishme në Shqipëri. Ne kemi shumë shpresë se së shpejti mund të ndajmë me opinionin tonë publik, rajonal dhe përtej rajonit, një zbulim shumë të rëndësishëm që kompania holandeze ‘Shell’ po arrin në vendin tonë. Ata hezitojnë për momentin të flasin për shifra. Shenjat tregojnë se mund të jemi pranë një zbulimi shumë të rëndësishëm të gazit dhe naftës në nëntokë, që do të ndikojë të ardhmen e vendit tonë, por edhe do të luajë rol në të ardhmen energjetike të Evropës”, tha Rama.

Ndërkohë, ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku, tha se ky është zbulim i madh.