Në Shipkovicë u gjetën dy thasë me granata

Në Departamentin policor të Kodrës së Diellit dje rreth orës 11.00 është lajmëruar se gjatë kryerjes së punëve ndërtimore në fshatin Shipkovicë të Tetovës në qendër të fshatit në vendin e quajtur “Poroj” gjatë gërmimit me një makinë pune janë gjetur dy thasë me granata.

Me autorizim të prokurorit publik, ekipi i SPB-së Tetovë ka kontrrolluar vendin dhe është konstatuar se bëhet fjalë për tre granata raketore, një granatëhedhës kumulative, një minë tromblon me mbushje dhe shtatë granata me mbushje 60 mm. Ekspertët nga Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim në Shkup i ka marrë mjetet shpërthyese në mënyrë të sigurt dhe ka konstatuar se ato ishin eksplozivë të prodhimit kinez dhe jugosllav.