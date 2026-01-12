Në seancën e Kuvendit ndryshime të Kodit penal, ligjet për policinë, për punë të brendshme,…
Kuvendi sot duhet ta mbajë seancën e 80-të në rend dite të së cilës janë verifikimi i mandatit të deputetit, pasi Bekim Sali u emërua zëvendëskryeministër i parë dhe ministër për Çështje Evropiane, si dhe disa propozim-ligje, mes të cilave edhe ndryshimet dhe plotësimet e Kodit penal, në lexim të parë.
Qëllimi i miratimit të ndryshimeve ligjore të Kodit Penal është heqja e dobësive në dispozitat e përhershme dhe veprimi sipas Vendimit të Gjykatës Kushtetuese nga 12 shkurti i vitit 2025.
Para deputetëve për debat janë Propozim-ligji për ndërprerjen e vlerës së Ligjit për zgjidhjen jashtëgjyqësore, në lexim të parë, projektligjet për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për regjistrin e sigurimit të detyrueshëm social dhe të ligjit për sistemin e vlerësimit të personave me pengesa, Propozim-ligji për detyrime të Republikës së Maqedonisë së Veriut me hua te Banka për Zhvillim pranë Këshillit të Evropës pas marrëveshjes kornizë për hua për financim shtesë të Projektit për ndërtimin e sallave të edukatës fizike, të gjitha në lexim të parë.
Kuvendi do të vendosë edhe për propozim ligjet për ndryshime dhe plotësime të ligjit për policinë dhe të ligjit për punë të brendshme, të dyja me procedurë të shkurtuar.