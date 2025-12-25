Në RMV u dhanë shumë antibiotikë dhe barna kundër ankthit, pritet kontroll i rreptë i mjekëve amë
Vitin e kaluar, pati rritje prej 23 përqind në lëshimin e ilaçit “Sumamed”, i cili duhet të jetë një antibiotik për linjën e fundit të trajtimit në vend. Këtë e deklaroi sot drejtori i Fondit të Sigurimeve Shëndetësore (FSSH), Sasho Klekovski, duke njoftuar se janë planifikuar disa masa për të kufizuar lëshimin e antibiotikëve nga mjekët e kujdesit parësor, raporton SHENJA.
Klekovski thotë se vitin e kaluar vlerësimi i mjekëve të kujdesit parësor u rrit me rritjen e pikëve të kapitimit, ndërsa tani pritet përgjegjësi më e madhe nga ana e tyre, që përfshin respektimin e politikës ndëshkuese nëse tejkalohen kuotat për përshkrimin e antibiotikëve dhe anksiolitikëve.
“Kemi vetëm një kufizim në përshkrimin e antibiotikëve dhe anksiolitikëve”, tha ai.
Një masë e dytë që po njoftohet është futja e recetës elektronike, e cila do të mundësojë kontrollin e sfondit të indikacioneve dhe dozës së ilaçeve.
“Në thelb kemi një humbje në përshkrimin e papërshtatshëm të ilaçeve, në aspektin e dozimit dhe shpërndarjes së sasive më të mëdha se sa është e nevojshme”, tha Klekovski.
Sistemi është testuar tashmë me mjekët e kujdesit parësor dhe farmacitë, dhe pritet të lançohet vitin e ardhshëm.
Me recetën elektronike, siç tha ai, qëllimi është të zvogëlohet përshkrimi i papërshtatshëm dhe shpërndarja e sasive më të mëdha të barnave sesa është e nevojshme, si dhe të mbrohen mjekët nga presioni i pacientëve për të marrë një ilaç të caktuar, pavarësisht nëse është i përshtatshëm për indikacionin e tyre.
“Forcimi i ndërgjegjësimit publik është gjithashtu i rëndësishëm. Për ne, më kritik është përdorimi i ‘Sumamed’, i cili duhet të jetë një antibiotik për vijën e fundit të mbrojtjes, dhe vitin e kaluar patëm një rritje prej 23 përqind në shpërndarjen e tij”, tha drejtori i FSSH-së.
Sipas tij, receta elektronike është gjithashtu e nevojshme për kontrollet dhe uljen e përdorimit të pajustifikuar, me qëllim rritjen e përdorimit të justifikuar të barnave.
“Në listën pozitive, ende kemi shumë barna të vjetra, të lira që janë lehtësisht të disponueshme, dhe na mungojnë barna pak më të shtrenjta nga gjeneratat e reja që nuk janë në listë”, thotë ai.
Klekovski u kërkoi falje qytetarëve se, ndonëse ishte njoftuar se ilaçi kundër mpiksjes së gjakut “enoksaparin”, një nga dy ilaçet e njohura si “Clexane”, do të ishte i disponueshëm në farmaci deri në Vitin e Ri, kjo nuk do të ndodhë.