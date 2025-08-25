Në qershor 100 për qind e energjisë elektrike të konsumuar nga prodhimi vendor

Energjia elektrike e prodhuar në qershor 2025 është më e madhe se energjia elektrike e konsumuar, respektivisht, energjia elektrike bruto e prodhuar totale është 333 640 MWh që është 12.5% më shumë se konsumi bruto i brendshëm i energjisë elektrike.

Sipas të dhënave të ESHS-së, prodhimi i brendshëm bruto i energjisë elektrike merr pjesë me 100 % në konsumin e brendshëm bruto të energjisë elektrike, ndërsa 99.9% e konsumit të përgjithshëm të qymyrit përdoret për prodhimin e energjisë elektrike.

Në qershor të vitit 2025, konsumi i përgjithshëm sipas llojeve të energjencave është: 296 651 МWh energji elektrike, 8.334 milion nm3 gaz natyror, 357 500 tonelata qymyr dhe 101 113 tonelata produkte nafte.

