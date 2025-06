Në pritje të hakmarrjes së Putinit! SHBA-të presin një përgjigje masive nga Rusia ndaj sulmeve me dronë ukrainas

Shtetet e Bashkuara besojnë se kërcënimi i Presidentit rus Vladimir Putin për hakmarrje ndaj Ukrainës për sulmin me dron të fundjavës së kaluar ende nuk është materializuar dhe presin që ai të jetë një sulm i rëndësishëm dhe shumëplanësh, thanë zyrtarët amerikanë për Reuters.

Koha e një përgjigjeje të plotë ruse është e paqartë, me një burim që thotë se pritet brenda ditësh, ndërsa një tjetër tha se hakmarrja ka të ngjarë të përfshijë një kombinim të sulmeve masive me raketa dhe dronë.

Zyrtarët nuk thanë se cilat objektiva besonte komuniteti i inteligjencës amerikane se do të synonte Rusia, por njëri tha se sulmi i Moskës do të ishte “asimetrik”, që do të thotë se nuk do të synonte vetëm një objektiv, gjë që do të përputhej me sulmin e Ukrainës ndaj avionëve luftarakë rusë.

Rusia nisi një breshëri zjarri intensive ndaj Kievit të premten, pas së cilës Ministria Ruse e Mbrojtjes tha se sulmi ndaj objektivave ushtarake dhe atyre të lidhura me ushtrinë ishte në përgjigje të asaj që e quajti “akte terrorizmi” ukrainase kundër Rusisë, por zyrtarët amerikanë thonë se përgjigjja e vërtetë ruse ende nuk ka ardhur.

Një tjetër diplomat i lartë perëndimor parashikoi një sulm të mëtejshëm shkatërrues nga Moska dhe tha se do të ishte “i madh, i egër dhe i pamëshirshëm”.

Michael Koffman, një ekspert për Rusinë në Carnegie Endowment for International Peace, tha se pret që Moska të përpiqet të ndëshkojë agjencinë e sigurisë së brendshme të Ukrainës, SBU-në, për rolin e saj në sulmin e fundjavës së kaluar.

Presidenti rus Vladimir Putin i tha Presidentit të SHBA-së Donald Trump në një bisedë telefonike se Moska do të duhej t’i përgjigjej sulmit, tha Trump në atë kohë, duke shtuar se “nuk do të jetë i këndshëm”.

