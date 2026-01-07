Në Ohër dhe Kërçovë janë përmbytur disa lokacione
Sipas Qendrës për Menaxhim me Kriza, situata në pjesën më të madhe të territorit të Maqedonisë së Veriut është e qëndrueshme dhe pa ndërprerje.
Në Kumanovë, Likovë, Nagoriçan të vjetër, Kriva Pallankë, Rankovcë dhe Kratovë nuk ka dalje të lumenjve, dhe shërbimet komunale po e monitorojnë situatën.
Shkup, Strumicë, Veles, Kavadar, Negotinë, Sveti Nikollë dhe Shtip, nuk janë raportuar përmbytje ose rrëshqitje të dheut.
Megjithatë, në Ohër, janë raportuar bodrume, garazhe dhe oborre të përmbytura në disa lokacione, dhe Komuna e Ohrit dhe Shtabi i Krizave po veprojnë sipas raporteve.
Në Kërçovë, ndërtesat banesore në rrugën “Prilepska” janë përmbytur, dhe ekipet nga Komuna e Kërçovës, Instituti Shtetëror i Sigurimeve Shoqërore, Kryqi i Kuq dhe Ndërmarrja Publike e Shërbimeve “Komunalec” janë në terren për të evakuuar banorët e rrezikuar.
Në Strugë, është raportuar rrëshqitje dheu në rrugën nga fshati Tatesh në fshatin Mislodezhda, dhe Ndërmarrja Publike e Shërbimeve “Rrugët e Maqedonisë” po merr masa për sanim.
Në Manastir dhe Resnjë, është regjistruar një rrëshqitje dheu pranë fshatit Sirhan, ndërsa në fshatin Drmeni janë përmbytur dy oborre.
Reshjet e shiut vazhdojnë, dhe institucionet kompetente po monitorojnë vazhdimisht nivelet e ujit të lumenjve dhe gjendjen e terrenit.