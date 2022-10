Në një betejë taktike, Verstappen mposht Hamiltonin për Çmimin e Madh të Meksikës dhe thyen rekordin për më së shumti fitore brenda një sezoni

Max Verstappen fitoi betejën e tij taktike me Lewis Hamilton për të fituar Çmimin e Madh të Meksikës pa shumë incidenteve.

Piloti i Red Bullit filloi nga ‘pole-position’ pasi përfundoi garën si më i miri nga dy pilotët e Mercedes në kualifikime. U fol shumë për fillimin dhe sugjerimet se Hamilton dhe George Russell mund të ishin të pozicionuar mirë për të marrë epërsinë në këndin e parë, por kjo nuk ndodhi.

Në vend të kësaj, filloi një betejë e tensionuar taktike me të dyja skuadrat që zgjodhën strategji të ndryshme të gomave. Mercedes kishte qenë shumë i shpejtë gjatë gjithë fundjavës dhe Hamilton do të kishte ëndërruar të thyente më në fund pengesën e madhe tij këtë sezon, por nuk do të ishte ashtu siç Verstappen në vend të kësaj mori flamurin me damë për të thyer rekordet e F1 për më së shumti fitore në gara dhe pikëve të fituara në një sezon të vetëm.

HISTORY MADE! Congratulations @Max33Verstappen, more wins in a season than any other driver in F1 history#2TheMax #MexicoGP pic.twitter.com/jeCixbkEa3 — Formula 1 (@F1) October 30, 2022



Hermanos Rodriguez prodhoi një nga atmosferat më të mira të sezonit, falë vendasve që bënë një shfaqje të vërtetë në Meksikë. Por, vetë gara ishte një çështje kryesisht e mërzitshme, me pak parakalime dhe pa incidente të mëdha.

Verstappen shijoi një fillim të shkëlqyer, duke hedhur poshtë shqetësimet se ata që ishin pas tij mund ta kapnin atë në afatin e gjatë në këndin e parë. Mirëpo, ishte më pak e mirë për Russell, i cili filloi i dyti, por ra në vendin e katërt pas Hamilton dhe Sergio Perez.

Të gjithë u larguan me siguri dhe 15 xhirot e para ishin çuditërisht të pastra në një sipërfaqe të rrëshqitshme në qytetin e Meksikës. Sigurimi u përfshinë për herë të parë rreth asaj pike, duke goditur Pierre Gaslyn me një penallti prej pesë sekondash për shtyrjen e Lance Stroll nga rruga ndërsa tentoi një parakalim.

Simply unstoppable!@Max33Verstappen makes it an extraordinary FOURTEEN wins in 2022, breaking the record for the most wins in a season#2TheMax #MexicoGP pic.twitter.com/TE7mOJ9o4b — Formula 1 (@F1) October 30, 2022



Por, ndërsa nuk kishte shumë veprime të dukshme, beteja taktike po shpalosej në pjesën e përparme të grupit. Verstappen, me gomat e tij të buta, nuk ishte në gjendje të tërhiqej nga Hamilton me mjetet e tij më të qëndrueshme dhe hyri në gropa pas 25 xhirosh për t’ia lënë britanikut kryesimin e garës.

Një zhurmë masive u dëgjua nga tribunat – por nuk ishte për shoferin e Mercedesit. Më tej, Perez kishte kaluar me sukses nga Charles Leclerc për t’i dërguar vendasit në brohoritje. Mirëpo, edhe pse e dëshironin kështu, po bëhej gjithnjë e më e qartë se meksikani nuk do të përfundonte një fitore përrallore në vendlindjen e tij.

Hamilton doli në gropë pak më herët se sa pritej dhe doli në kompleksin e vështirë, duke planifikuar qartë të shkonte në fund të garës me një ndalesë në pit. Verstappen do të duhej të bënte dy, por ai po tërhiqej nga britaniku dhe shpresonte t’i jepte vetes një boshllëk të mjaftueshëm në mënyrë që të mund të dilte pa humbur epërsinë më vonë në garë.

Ndoshta të vetëdijshëm se mund të luftonin për të ecur aq larg përpara, Red Bull vendosi në vend të kësaj t’i kërkonte Verstappenit dhe Perezit që t’i ndërronin gomat e tyre me shpresën se do të ishin në gjendje t’i bënin ato të zgjasin mjaftueshëm për të arritur në fund të garës – duke i mbajtur ata konkurrues për pothuajse 50 xhiro.

Ndalesa e parë ndodhi në xhiron e 51-të nga 71 sosh, kur Daniel Ricciardo dhe Yuki Tsunoda bënë kontakt. Ky i fundit u dëmtua pasi makina e tij hipi në timon dhe u përplas në dysheme dhe u detyrua të mbyllte garën më herët se sa ishte planifikuar. Ricciardo u dënua me 10 sekonda për shkak të përplasjes. /Telegrafi/