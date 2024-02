Në Negotinë, janë instaluar tre stacione të reja për kontrollin e ndotjes së ajrit

Në komunën e Negotinës në zonën e qytetit, shoqata ekologjike “Ecovita” bën me dije se janë instaluar tri stacione të reja matëse treguese për kontrollin e ndotjes së ajrit. Kjo sjellje e re vjen si pjesë e nismës për të përmirësuar cilësinë e ajrit dhe për të mbrojtur mjedisin në këtë zonë.

“Vazhdojmë ngritjen e 10 stacioneve në periudhën e ardhshme. Do të marrim vlera krahasuese nga disa pika. Stacionet japin rezultate për pesë parametra. Temperatura, lagështia, presioni atmosferik, grimcat PM 2.5 dhe PM 10. Popullata, veçanërisht fermerët, mund të marrin rezultate për këto parametra për një periudhë deri në një vit, në çdo kohë përmes internetit”, sqaroi MPB-ja, Todorov, përndryshe inxhinier i diplomuar në biologji.

Nënvizohet se ndotja e ajrit në këtë zonë është më e lartë gjatë orëve të mbrëmjes, kur përdoren intensivisht lloje të ndryshme të ngrohjes. Kjo situatë theksohet të jetë përmirësuar nga ky projekt.

“Aktivitetet realizohen në kuadër të projektit “Aktivizmi rinor për komuna më të gjelbra”, nga Shoqata e qytetarëve “Ekovita” në bashkëpunim me Antigonea Biking, dhe me mbështetjen e Shoqatës së Juristëve të Rinj të Maqedonisë,”Go Green”, shoqata rinore. “Kreaktiv” Kavadar, Qendra për ndryshime klimatike Shkup, e mbështetur financiarisht nga delegacioni i Bashkimit Evropian”, shtoi Todorov, duke theksuar se “Ekovita” me vite të tëra avokon për një mjedis më të pastër dhe më të shëndetshëm. /Telergafi/

MARKETING