Në minutat e fundit Altetico barazon ndaj Realit

Marcos Llorente shënoi gol në minutën e 93-të për Atletico Madridin që fitoi një pikë në udhëtim kundër Real Madridit, në derbin e Madridit.

Ndeshja përfundoi baras 1:1, ndërsa i takoi javës së 23-të të La Ligas spanjolle.

Golin për Realin e shënoi Brahim Diaz në minutën e 20-të, por Atletico u kundërpërgjigj me Llorenten në minutën e 93-të për barazimin 1:1.

Në minutën e 48-të Atletico shënoi gol, por u anulua për pozitë jashtë lojës. Reali mbetet në vendin e parë me 58 pikë, kurse Atletico në vendi ne katërt me 48 pikë.

MARKETING