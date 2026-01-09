Në mesnatë përfundon fushata për zgjedhjet e përsëritura lokale në Maqedoni
Në mesnatë përfundon fushata për zgjedhjet e përsëritura për kryetar komunash që do të zhvillohen të dielën, më 11 janar.
Zgjedhjet lokalet do të zhvillohen në katër komuna, në Komunën e Gostivarit, Vrapçishtit, Mavrovë-Rostush dhe Qendrën Zhupa.
Heshtja zgjedhore do të fillojë nga sot në mesnatë dhe do të zgjasë deri në përfundimin e zgjedhjeve.
Sipas njoftimeve të KSHZ-së sot do të shpërndahet fletët e votimit dhe aparatet biometrike për identifikim.