Në mesnatë fillon fushata për Zgjedhjet Lokale
Fushata 20-ditore për Zgjedhjet Lokale të vitit 2025, të cilat do të mbahen më 19 tetor (raundi i dytë më 2 nëntor), fillon sot në mesnatë.
Zgjedhjet lokale të 19 tetorit të këtij viti do të jenë të tetat që nga pavarësia e vendit, dhe të katërtat në të cilat zgjidhen kryetarë komunash dhe lista këshilltarësh në 80 komuna dhe Qytetin e Shkupit. Në Zgjedhjet Lokale të vitit 2025, ka gjithsej 309 kandidatë për kryetar komunash dhe 576 lista kandidatësh për anëtarë të këshillave komunale me gjithsej 10,490 kandidatë.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve përmbylli Listën e Votuesve në një seancë të premten, e cila përfshin gjithsej 1,832,415 votues.
Kryetari i KSHZ-së, Boris Kondarko, informoi se sipas të dhënave të autoriteteve kompetente, të drejtë vote kanë gjithsej 112,000 votues që punojnë ose banojnë përkohësisht jashtë vendit, 2,162 votues që vuajnë dënimin me burg ose janë në paraburgim dhe 450 votues nga azilet e pleqve.
Inspektimi i listës së votuesve zgjati 20 ditë, gjatë të cilave qytetarët me të drejtë vote mund të kontrollonin të dhënat e tyre dhe të kërkonin korrigjime.
Në vend janë identifikuar 3,480 qendra votimi, nga të cilat 132 qendra votimi kanë më pak se dhjetë votues të nënshkruar, në të cilat votimi do të zhvillohet në qendrën më të afërt të votimit.