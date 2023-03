Në Maqedoni zvogëlohet numri i nxënësve në vitin shkollor 2022/2023

Sipas të dhënave të Entit Shtetëror për Statistika, në fillim të këtij viti, numri i nxënësve të rregullt në shkollë fillore ka qenë 185.099 nxënës.

Sipas të dhënave të Entit Shtetëror për Statistika, ky numër është ulje prej0.8% në krahasim me vitin shkollor paraprak.

Numri i nxnënësve në shkollat e mesme në fillim të vitit ka qenë 69.227, që edhe kjo është ulje prej 2.5% në krahasim me vitin e kaluar paraprak.

Rënie të numrit, sipas të dhënave të ESHS, ka edhe numri i foshnjave të lindura në krahasim me vitit paraprake.

“Në tremujorin e katërt të vitit 2022 kanë lindur 4427 fëmijë dhe krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë numri i tyre është ulur me 4.7%. Shtimi natyror është minus 616 persona, pra numri i lindjeve të gjalla është më i vogël se numri i të vdekurve”, thuhet në një prej publikimeve të fundit të ESHS.