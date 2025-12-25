Në Kuvend sot pyetje të deputetëve

Në Kuvend sot pyetje të deputetëve

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut sot do ta mbajë seancën e 78-të me të vetmën pikë në rend të ditës parashtrimin e pyetjeve të deputetëve.

