Në Kuvend sot pyetje të deputetëve December 25, 2025 Lajme, Maqedoni e Veriut, toplajm Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut sot do ta mbajë seancën e 78-të me të vetmën pikë në rend të ditës parashtrimin e pyetjeve të deputetëve.