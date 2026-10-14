Në Kuvend pyetje të deputetëve të opozitës

Në Kuvend pyetje të deputetëve të opozitës

Kuvendi sot do ta mbajë mbledhjen e 126-të në të cilën në rendin e propozuar të ditës janë tetë pika, ndërsa gjithashtu kryeministri dhe ministrat dy orë do tu përgjigjen pyetjeve të deputetëve të opozitës.

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Shik.mk

Kryeministri dhe ministrat e Qeverisë do t’u përgjigjen pyetjeve të deputetëve opozitarë për një periudhë prej dy orësh.

Sipas praktikës parlamentare, pyetjet e deputetëve të opozitës zhvillohen në çdo të dytën seancë plenare, pas miratimit të rendit të ditës.

Në rendin e propozuar të ditës për seancën e sotme janë gjithsej tetë pika.

 

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