Në Kuvend pyetje të deputetëve të opozitës
Kuvendi sot do ta mbajë mbledhjen e 126-të në të cilën në rendin e propozuar të ditës janë tetë pika, ndërsa gjithashtu kryeministri dhe ministrat dy orë do tu përgjigjen pyetjeve të deputetëve të opozitës.
Kryeministri dhe ministrat e Qeverisë do t’u përgjigjen pyetjeve të deputetëve opozitarë për një periudhë prej dy orësh.
Sipas praktikës parlamentare, pyetjet e deputetëve të opozitës zhvillohen në çdo të dytën seancë plenare, pas miratimit të rendit të ditës.
Në rendin e propozuar të ditës për seancën e sotme janë gjithsej tetë pika.