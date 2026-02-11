Në Kuvend do të mbajnë mbledhje dy komisione

Në Kuvend sot do të mbajnë mbledhje dy komisione – Komisioni për Shëndetësi dhe Komisioni Jurudiko-ligjdhënës.

