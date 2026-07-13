Në kujtim të Hamad bin Khalifa Al Thani (1952–2026)
Në kujtim të Hamad bin Khalifa Al Thani (1952–2026)
“Unë ju besoj përgjegjësinë për të këmbëngulur në të vërtetën, pavarësisht se sa shumë mund të ndryshojnë ditët dhe rrethanat… Kauza për palestininën është fati ynë; Kudsi do të mbetet kryeqyteti ynë i përjetshëm. Kauza për palestinën nuk është vetëm kauza e palestinezëve; është një kauzë humanitare dhe islame.”
| Hamad bin Khalifa Al Thani, ish-Emir i Katarit (Deklaratë thënë më 25 qershor 2013).
Jeta dhe formimi
I lindur në Doha në vitin 1952, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani kreu arsimin fillestar në Katar përpara se të ndiqte Akademinë Mbretërore Ushtarake Sandhurst në Mbretërinë e Bashkuar. Ai u diplomua në vitin 1971 dhe iu bashkua Forcave të Armatosura të Katarit, ku arriti gradën e Gjeneral Majorit dhe shërbeu në nivelet e larta të drejtimit ushtarak.
Udhëheqja e Katarit
Në vitin 1977 u emërua Princ i Kurorës dhe Ministër i Mbrojtjes. Në vitin 1989 mori drejtimin e Këshillit Suprem të Planifikimit, ndërsa më 27 qershor 1995 u bë Emir i Katarit. Ai udhëhoqi vendin deri në vitin 2013.
Transformimi ekonomik i Katarit
Gjatë periudhës së tij në pushtet, Katari përjetoi një transformim të madh ekonomik. Zhvillimi i rezervave të gazit natyror, veçanërisht Fushës Veriore, e shndërroi vendin në një nga eksportuesit kryesorë botërorë të gazit natyror të lëngshëm (LNG). Kjo periudhë u shoqërua me rritje të shpejtë ekonomike, investime ndërkombëtare dhe zhvillim të infrastrukturës.
Modernizimi dhe reformat
Gjatë mandatit të Sheikh Hamadit u krijuan institucione të rëndësishme si Fondacioni i Katarit dhe rrjeti mediatik Al Jazeera. U zhvilluan reforma institucionale dhe sociale, përfshirë zgjerimin e pjesëmarrjes publike dhe miratimin e kushtetutës së përhershme të vendit në vitin 2004.
Gjatë kësaj periudhe u hodhën gjithashtu bazat për Vizioni Kombëtar i Katarit 2030, që synon zhvillimin e një ekonomie të bazuar në dije dhe inovacion.
Diplomacia dhe roli rajonal
Nën udhëheqjen e tij, Katari u shfaq si një aktor aktiv në diplomacinë rajonale dhe ndërkombëtare. Vendi ndërmori iniciativa ndërmjetësimi në disa kriza rajonale, duke rritur rolin e tij si një platformë për dialog dhe negociata.
Qëndrimi për çështjen palestineze
Hamad bin Khalifa Al Thani shprehu vazhdimisht mbështetjen e Katarit për çështjen palestineze. Në vitin 2012 ai vizitoi Rripin e Gazës dhe u përfshi në përpjekje diplomatike që synonin mbështetjen dhe pajtimin ndërmjet palëve.
Marrëdhëniet me Maqedoninë dhe vizita në FOCIC
Në tetor të vitit 2011, Hamad bin Khalifa Al Thani vizitoi Republikën e Maqedonisë, duke shënuar një moment të rëndësishëm në zhvillimin e marrëdhënieve ndërmjet Katarit dhe Maqedonisë.
Një nga momentet më të veçanta të kësaj vizite ishte qëndrimi i tij në Fondacionin Qendra për Civilizim Islam (FOCIC) në Shkup.
Mbështetja e Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thanit luajti një rol të rëndësishëm në ruajtjen e kompleksit historik ‘Vilajeti’ ku sot ndodhet FOCIC. Përmes këtij kontributi u mundësua mbrojtja dhe rikthimi në funksion i një objekti me vlerë të veçantë historike dhe kulturore për Shkupin dhe rajonin.
Vizita e tij në FOCIC u konsiderua një simbol i interesimit të tij për ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe historike, si dhe një moment i rëndësishëm në marrëdhëniet kulturore ndërmjet Katarit dhe Maqedonisë.
Trashëgimia
Më 25 qershor 2013, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani ia dorëzoi udhëheqjen djalit të tij, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, në një transferim vullnetar të udhëheqjes që u konsiderua i rrallë në rajonin e Gjirit.
Ai ndërroi jetë më 12 korrik 2026, duke lënë pas një trashëgimi të lidhur me transformimin ekonomik të Katarit, zhvillimin institucional dhe rritjen e rolit të vendit në diplomacinë ndërkombëtare.
Hamad bin Khalifa Al Thani mbetet një figurë e rëndësishme në historinë moderne të Katarit, i lidhur me transformimin ekonomik të vendit, zhvillimin e institucioneve dhe rolin e tij në diplomacinë rajonale. Kontributi i tij në fusha të ndryshme, përfshirë edhe mbështetjen për ruajtjen e trashëgimisë kulturore në vende të ndryshme, ka lënë gjurmë të rëndësishme.
Me respekt dhe mirënjohje kujtojmë figurën e ish-Emirit të Katarit për angazhimin dhe kontributet e tij publike gjatë periudhës së udhëheqjes së tij.