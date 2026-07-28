Në korrik u pagua shuma rekord prej mbi 560 milionë denarësh për pushimet mjekësore
Fondi i Sigurimeve Shëndetësore (FSSH) njofton se deri më 28 korrik 2026 ka paguar gjithsej 560,9 milionë denarë për kompensime të pushimeve mjekësore, duke e cilësuar këtë si shumën më të lartë mujore të paguar deri më tani.
Sipas FSSH-së, nga shuma e përgjithshme, 420,3 milionë denarë janë paguar për kompensime të lejes së lindjes, ndërsa 140,6 milionë denarë për lloje të tjera të pushimeve mjekësore.
“Nga 28 korriku 2026, megjithëse muaji ende nuk ka përfunduar, Fondi ka realizuar pagesa në vlerë prej 560,9 milionë denarësh. Kjo është shuma më e lartë e paguar deri më tani gjatë një muaji për kompensime të pushimeve mjekësore dhe konfirmon përkushtimin tonë për sigurimin në kohë të mjeteve për të siguruarit”, thuhet në njoftimin e FSSH-së.
Fondi thekson se nuk ka vonesa në pagesën e kompensimeve për lejen e lehonisë. Sipas institucionit, kushti i vetëm për nisjen e pagesës është që kontributet për muajin e parë të jenë paguar në përputhje me rregulloret ligjore. Pas kësaj, kompensimet për muajt pasues paguhen menjëherë pas përfundimit të muajit përkatës, pas përpunimit administrativ, kontrollit dhe miratimit nga shërbimet kompetente.
Për llojet e tjera të pushimeve mjekësore, FSSH sqaron se, përveç procedurave administrative, kusht ligjor për pagesën është edhe pagesa e kontributeve për muajin për të cilin kërkohet kompensimi. Për këtë arsye, në raste të caktuara mund të ketë zgjatje të afatit të pagesës.