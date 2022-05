Në korrik Gjermania do të dorëzojë 15 tanket e para “Gepard” në Ukrainë

Ministri gjerman i mbrojtjes, Christine Lambrecht ka konfirmuar se vendi do t’i dorëzojë Ukrainës 15 tanke “Gepard” në korrik. Lambrecht në një bisedë me homologun ukrainas, Oleksii Reznikov ra dakord për këtë vendim ndërsa lufta vijon.

Sipas Sky News mendohet që tanket Gepard do të furnizohen me municion “të mjaftueshëm”. Në prill, Gjermania njoftoi se për herë të parë do të furnizonte Ukrainën me armë të rënda, përkatësisht tanke të mbrojtjes ajrore “Gepard”.