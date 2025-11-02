Në kohë janë hapur të gjitha vendvotimet edhe në Kumanovë
Në kohë janë hapur vendvotimet në Kumanovë, informoi kryetarja e Komisionit Komunal Zgjedhor, Kristina Cvetkovska. Të drejtë vote, sot, në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale, kanë 94.041 votues, duke e bërë Kumanovën komunën me numrin më të madh të votuesve që votojnë në 164 vendvotime.
Dje votuan personat e sëmurë dhe të pafuqishëm në Kumanovë, shfrytëzuesit e shërbimeve në Shtëpinë e të moshuarve “Zafir Sajto” dhe të dënuarit në institucionin ndëshkues-përmirësues në Kumanovë. Të drejtë vote kishin 212 persona të sëmurë dhe të pafuqishëm dhe 42 persona të vendosur në Shtëpinë e Pleqve “Zafir Sajto”, ndërsa në institucionin ndëshkues të Burgut të Kumanovës (K’shanje) të drejtë vote kishin edhe 79 persona të dënuar.