Në Kodrën e Diellit trashësia e borës ka arritur në 33 centimetra

Më së shumti borë ka në Kodrën e Diellit ku janë matur 33 centimetra.

15 centimetra janë në Mavrovë, 13 në Manastir, 8 në Gjurishtë, 7 në Krushevë, 5 në Tetovë, Shtip, 2 në Berovë, Pretor, Strumicë, 1 në Vinicë, Kriva Pallankë.

Më i ftohti mëngjesin e sotëm ka qenë në Kodrën e Diellit ku janë matur -4 gradë, ndërsa -3 është në Krushevë, -2 në Mavrovë, Berovë, Tetovë, Kriva Pallankë, -1 në Shkup-Zajçev Rid, Prilep, Kumanovë, Manastir, Shtip, Kavadar dhe 0 gradë në Shkup-Petrovec, Strumicë,Ohër, Vinicë, Gjevgjeli, Demir Kapi.

