Në këtë shtet evropian thirrja për shërbimin ushtarak merret me short
Në Mbretërinë e Danimarkës, rekrutimi për shërbimin ushtarak kryhet përmes një sistemi lotarie. Pasi mbushin moshën 18-vjeçare, burrat dhe gratë ftohen për kontroll mjekësor dhe vlerësim të aftësive fizike e psikologjike.
Çdo kandidat që i plotëson kushtet tërheq një numër në mënyrë të rastësishme. Ata që marrin numrat më të ulët mund të thirren për shërbim ushtarak, nëse numri i nevojshëm i ushtarëve nuk plotësohet nga vullnetarët.
Pas kontrolleve, rekrutët marrin numrat që do të hyjnë në short. Sistemi funksionon si një lotari matematikore, ku numrat e ulët nënkuptojnë gjasa më të mëdha për t’u thirrur, ndërsa numrat e lartë zakonisht përjashtojnë kandidatin nga shërbimi ushtarak.
Në ditën e vlerësimit, të njohur si “Dita e Mbrojtjes” (Forsvarets Dag), kandidatët që kalojnë testet shëndetësore dhe psikologjike tërheqin një numër nga një tambur i posaçëm. Numrat zakonisht variojnë nga 1 deri në disa dhjetëra mijëra.
Numrat nga 1 deri afërsisht në 8000 konsiderohen si “zona e rrezikut”, pasi Forcat e Armatosura daneze i dërgojnë fillimisht thirrjet për shërbim personave me numrat më të ulët. Megjithatë, nëse ka mjaftueshëm vullnetarë, thirren vetëm aq rekrutë sa nevojiten për të plotësuar kuotën vjetore.
Personat që tërheqin numra të lartë marrin statusin “frinummer” (“numër i lirë”). Nëse numri i tyre është shumë mbi kufirin e nevojave të ushtrisë, gjasat për t’u thirrur në kohë paqeje janë praktikisht zero, pasi kuota plotësohet shumë më herët.
Ky sistem synon ta bëjë procesin e rekrutimit sa më objektiv dhe të drejtë, pasi vendimi nuk varet nga vlerësime subjektive, por vetëm nga rezultati i shortit.
Sipas planit të Ministrisë së Mbrojtjes së Danimarkës, nga viti 2033 do të trajnohen çdo vit 6.500 rekrutë, rreth 40 për qind më shumë se aktualisht. Danimarka, me rreth gjashtë milionë banorë, ka afërsisht 9000 ushtarë profesionistë. Rregullat e reja lehtësojnë gjithashtu pranimin e personave me diabet dhe ADHD, ndërsa ministri i Mbrojtjes ka kompetencë t’i dërgojë rekrutët edhe në misione jashtë vendit, nëse është e nevojshme.
Ndër vendet skandinave, Danimarka ishte e fundit që përfshiu gratë në sistemin e detyrueshëm të rekrutimit. Norvegjia e bëri këtë në vitin 2013, ndërsa Suedia në vitin 2017.