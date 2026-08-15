Në Kalludër të Zubin Potokut gjenden mbetje eshtërore edhe të tre individëve
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se në fshatin Kalludër të Zubin Potokut ku po kryhen gërmime me dyshimin për varrezë masive janë gjetur mbetje eshtërore të tre individëve.
Kështu bëhet e ditur në raportin 24 orësh të Policisë së Kosovës.
“Krime lufte kundër popullatës civile… fshati Kalludër, Zubin Potok / 19.04.1999 – NN. Më datën 14.08.2026 njësitë përkatëse policore kanë gjetur mbetjet eshtërore të tre individëve, të cilat sipas ekspertit mjeko-ligjor janë me prejardhje njerëzore dhe janë me interes forenzik”, thuhet në raport.
Mbetjet eshtërore dyshohet që janë të viktimave të luftës së fundit në Kosovë.