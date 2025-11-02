Në Gostivar, Vrapçishtë, Qendra Zhupë dhe Mavrovë sot nuk ka votim – zgjedhje të reja në afat pej 60 ditëve

Në katër komuna – Gostivar, Vrapçishtë, Qendër Zhupë dhe Mavrovë e Rostushë sot votimi nuk do të zhvillohet.

Arsyeja është jehona e pamjaftueshme e votuesve në raundin e parë, prandaj do të zhvillohet një procedurë e re zgjedhore brenda 60 ditëve nga shpallja e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve lokale 2025.

Sipas Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve (KSHZ), në këto komuna nuk është arritur pjesëmarrja ligjore prej të paktën një të tretës (33.33%) e votuesve të regjistruar – kusht që zgjedhjet të konsiderohen të suksesshme. Në Gostivar, pjesëmarrja ishte 33.31%, në Vrapçisht – 25.18%, në Mavrovë dhe Rostushë – 30.31% dhe në Qendër Zhupë – 21.49%.

Konform nenit 132 paragrafi (2) të Kodit zgjedhor, në raste të tilla e gjithë procedura zgjedhore përsëritet dhe zgjedhjet e përsëritura mbahen brenda 60 ditëve nga shpallja e rezultateve përfundimtare, pa u kërkuar përsëri pragu prej një të tretës, siç parashikohet në nenin 132-a.

Ndërkohë, sot po zhvillohet votimi në 32 komuna dhe në Qytetin e Shkupit, ku po mbahet rrethi i dytë i zgjedhjeve për kryetar komune.

