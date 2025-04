Në fund të prillit përfundojnë përfundojnë vendimet për kufizimin ne marzhave, ministri Durmishi paralajmëron masa të reja nëse ka nevojë

Vendimi për kufizimin e bruto marzhës profitabile të produkteve bazike ushqimore dhe një pjesë e pajisjeve higjienike dhe vendimi për vërtetimin e çmimeve më të larta në tetë grupeve të produkteve ushqimore përfundon në fund të këtij muaji. Ministri i Ekonomisë dhe Punës, Besar Durmishi thotë se do të përcillet situata dhe nëse ka nevojë do të miratohen masa tjera.

“Ne do ta përcjellim situatën, nëse eventualisht rritet inflacioni, do të veprojmë në mënyrë adekuate dhe do të miratojmë masa të reja”, tha Durmisnhi në konferencën e sotme për shtyp.

Sipas tij, të dyja masat kanë dhënë rezultatet e pritura sepse, sipas të dhënave nga Enti Shtetëror i Statistikës, inflacioni në mars shënoi rënie vjetore prej 2,7 për qind, dhe krahasuar me shkurtin, deflacion prej 1,3 për qind.

Me propozim të Ministrisë së Ekonomisë, janë marrë vendime për të kufizuar marzhin e fitimit bruto të 102 grupeve të produkteve dhe një vendim për të vendosur çmimet më të larta për tetë grupe produktesh ushqimore. Vendimet kanë hyrë në fuqi më 20 shkurt dhe do të vlejnë deri më 30 prill.

Të premten, tregtarët me pakicë do të duhet edhe publikisht t’i publikojnë çmimeve e produkteve në uev faqet e tyre dhe t’i azhurnojnë çdo ditë. Çmimet duhet të publikohen në një pjesë të veçantë të ueb faqes dhe të jenë të kapshme pa regjistrim ose paralajmërime shtesë të ueb faqes. Kjo del nga ndryshimet e Ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve, të cilët janë miratuar në mars.

