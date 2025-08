Në dy muajt e parë të vitit 2025 eksporti 1,299 miliard, ndërsa importi 1,834 miliard euro

Në dy muajt e parë të vitit vendi ka eksportuar mallra me vlerë prej gjithsej 75.650,4 milion denarë ose 1,229 miliard euro, që është 1,6 për qind më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Në janar dhe shkurt të këtij viti në vend, përsëri, gjithsej janë importuar mallra me vlerë prej 112.862,3 milionë denarë ose 1,834 miliardë euro, që është 4,9 për qind më shumë krahasuar me të njejtën periudhë të vitit të kaluar.

Me këtë, deficiti tregtar në dy muajt e parë të këtij viti arrin në 37.211,8 milionë denarë ose 604,7 milionë euro, ndërsa mbulimi i importit me eksportin është 67 për qind.

Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, pjesëmarrje më të madhe në eksport kanë katalizatorët e mbajtësve me metale të çmuara ose përbërjet e tyre, grupe telash ndezës dhe të ngjashme, për automjete, aeroplanë ose anije, pjesët e sediljeve nga nëngrupi 821.1 dhe katalizatorë të tjerë të mbajtësve. Në import më shumë janë të përfaqësuara vajrat e naftës dhe vajrat e përftuara nga mineralet bituminoze (përveç lëndëve të para), metale të tjera të grupit të platinit dhe legurat e tyre, të papërpunuara ose në formë pluhuri, platini dhe lidhjet e platinit, të papërpunuara ose pluhur dhe energjia elektrike.

Partneri jonë më i madhë tregtarë është Gjermania, pas së cilës vijojnë Britania e Madhe, Greqia, Serbia dhe Bullgaria.

MARKETING