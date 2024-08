Në dy ditët e ardhshme reshje të dendura shiu, bubullima dhe erë në shumë vende, për fundjavë mot me diell dhe ngrohtë

Të enjten , kryesisht në pjesët perëndimore, ndërsa të premten në disa vende në vend do të ketë paraqitje të shiut të dendur, bubullima dhe erë të fortë, lokalisht në formë stuhie, posaçërisht të premten.

Gjatë fundjavës dhe në fillim të javës së ardhshme do të mbizotërojë mot me diell dhe i ngrohtë me vranësira të ulëta deri në mesatare. Do të fryjë erë mesatare, herë pas here e fortë nga veriu përgjatë Vardarit.

Temperaturat minimale do të jenë në intervalin nga 12 deri 23, ndërsa ato maksimale nga 30 deri 39 gradë.

