Në Berovë -12 gradë, në Kodër të Diellit 26 centimetra borë

Në Berovë -12 gradë, në Kodër të Diellit 26 centimetra borë

Në Berovë sot në mëngjes në orën 7 janë matir -12 gradë, -11 në Kriva Pallankë, -10 në Demir Kapi, Krushevë dhe Kodër të Diellit, ndërsa në Shkup-Petrovec, Manastir, Prilep, Tetovë dhe Hanet e Mavrovës -9 gradë. Në Strumicë, Shtip, Kavadar, Veles, Ohër dhe Pretor -8, Shkup-Zajçev Rid, Kumanovë dhe Vinicë -7, në Gjevgjeli -5 gradë.

Drejtoria për punë hidrometeorologjike informoi se në Kodër të Diellit ka 26 centimetra borë, në Krushevë 15, në Gjurishte 4, ndërsa në Tetovë dhe Berovë 2 centimetra.

Moti sot do të jetë i ndryshueshëm me vranësira me periudha me diell. Do të fryjë erë e dobët deri mesatare kryesisht nga drejtimi perëndimor. Temperatura maksimale do të jetë në interval prej -1 deri 7 gradë. Në Shkup moti do të jetë i ndryshueshëm me periudha me diell. Temperatura maksimale do të arrijë deri 5 gradë.

MARKETING

Të ngjajshme

Stuhia godet Gazën, humbin jetën 4 persona

Stuhia godet Gazën, humbin jetën 4 persona

Parlamenti izraelit miraton në lexim të parë projektligjin për dënimin me vdekje për palestinezët

Parlamenti izraelit miraton në lexim të parë projektligjin për dënimin me vdekje për palestinezët

Ulen nivelet e lumenjve

Ulen nivelet e lumenjve

U miratua Plani vjetor për Tranzicion të drejtë 2026: fokusi i punëtorëve, hapje e mundësive të reja për punësim

U miratua Plani vjetor për Tranzicion të drejtë 2026: fokusi i punëtorëve, hapje e mundësive të reja për punësim

LSDM: Qeveria e Mickoskit po e çon Maqedoninë drejt izolimit

LSDM: Qeveria e Mickoskit po e çon Maqedoninë drejt izolimit

Drejtoria Doganore: Në vendkalimin kufitar Dojran është parandaluar kontrabandimi i 5.050 stefave cigare, privohet nga liria një shtetas serb

Drejtoria Doganore: Në vendkalimin kufitar Dojran është parandaluar kontrabandimi i 5.050 stefave cigare, privohet nga liria një shtetas serb