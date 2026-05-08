Në BE u regjistrua mbi 256 mijë raste të dhunës seksuale në vitin 2024, në Maqedoni 131
Dhuna seksuale dhe përdhunimi në BE kanë qenë në rritje të vazhdueshme gjatë dhjetë viteve të fundit, duke arritur në një total prej 256.302 krimesh të regjistruara të dhunës seksuale, nga të cilat 38 përqind ishin përdhunime në vitin 2024. Në Maqedoni, numri i rasteve të regjistruara të dhunës seksuale varioi nga 87 në vitin 2019 në një rekord prej 151 rastesh të regjistruara në vitin 2013, sipas të dhënave të publikuara nga Eurostat.
Në vitin 2024, numri i krimeve të regjistruara të dhunës seksuale në Maqedoni ishte 131, nga të cilat 24 përqind ishin përdhunime.
Në vitin 2024, policia regjistroi 256.302 krime të dhunës seksuale në BE, nga të cilat 98.190 ishin krime përdhunimi. Krahasuar me vitin 2023, krimet e dhunës seksuale u rritën me pesë përqind dhe përdhunimi me shtatë përqind.
Të dhënat tregojnë një trend në rritje në të dy llojet e krimit gjatë dekadës së fundit. Midis viteve 2014 dhe 2024, krimet e dhunës seksuale u rritën me 94 përqind, dhe krimet e përdhunimit me 150 përqind. Gjatë kësaj periudhe, krimet e dhunës seksuale janë rritur vazhdimisht me një mesatare prej gati 10 përqind në vit, dhe krimet e përdhunimit me shtatë përqind.
Numri në rritje i krimeve të dhunës seksuale të regjistruara nga policia mund të lidhet me rritjen e ndërgjegjësimit në shoqëri, gjë që ndikon në normat e raportimit.
Numri më i lartë i krimeve që lidhen me dhunën seksuale në vitin 2024 në Evropë, në shifra absolute, u regjistrua në Francë – 96.654, Gjermani – 54.361 dhe Suedi – 21.207.
Më pak krime të tilla u regjistruan në Lihtenshtajn – 28, Mal të Zi – 49 dhe Qipro – 58.
Në Maqedoni, 131 raste të dhunës seksuale u regjistruan në vitin 2024, nga të cilat 31 ishin krime përdhunimi. Krahasuar me vitin 2023, numri i rasteve të dhunës seksuale u rrit vetëm me një rast, nga 130, ndërsa numri i përdhunimeve u ul me dy nga 33 të regjistruara në vitin 2023.
Gjatë viteve, numri i rasteve të regjistruara të dhunës seksuale në Maqedoni ka variuar nga 89 në vitin 2022, 93 në vitin 2021, 113 në vitin 2020, 87 në vitin 2019, 102 në vitin 2017, 114 në vitin 2016, 120 në vitin 2015, 135 në vitin 2014, në rekordin prej 151 në vitin 2013.
Krahasuar me vendet e rajonit, Mali i Zi ka më pak raste të regjistruara – 49 dhe Shqipëria – 124, nga të cilat 43 janë përdhunime. Rastet më të regjistruara të dhunës seksuale janë në Greqi – 1.250, e ndjekur nga Kroacia – 942, Bullgaria – 606, Serbia – 489 dhe Bosnja dhe Hercegovina – 244.