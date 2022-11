Në Ballkanin Perëndimor, Maqedonia e Veriut merr ndihmën më të madhe nga BE-ja për banorë

Së bashku do t’i tejkalojmë sfidat e kësaj krize të madhe”, tha kryetarja e KE-së, pas nënshkrimit të marrëveshjes për FRONTEX në gjuhën maqedonase javën e kaluar në Shkup, përcjellë Telegrafi.

Ajo është e bindur se nëse vendi vazhdon t’i zbatojë reformat me këtë ritëm, do të ketë sukses në rrugën drejt BE-së dhe vlerësoi se kjo marrëveshje do të forcojë bashkëpunimin dhe tregon se gjuha maqedonase respektohet plotësisht në Union.

Me ndihmën prej 80 milionë eurosh, BE-ja dërgoi mesazhin se vendi dhe Ballkani Perëndimor nuk janë të vetëm në përballjen e krizës energjetike.

Ndihma emergjente buxhetore që do të jetë në dispozicion nga janari 2023, siç deklaroi Von der Leyen në konferencën e përbashkët për shtyp me kryeministrin Dimitar Kovacevski, është një sinjal se BE-ja është së bashku me Ballkanin Perëndimor në krizën energjetike dhe më në fund po i jep këto sinjale se kanë filluar të lëvizin gjërat në aspektin e integrimit evropian që kur u hap procesi i shqyrtimit.

Paratë, sipas Von der Leyen, duhet të ndihmojnë vendin të përballet me ndikimin që rritja e çmimeve të energjisë ka tek qytetarët dhe bizneset.

500 milionë euro për krizën energjetike

Gjithashtu, për vendet e Ballkanit Perëndimor, 500 milionë euro do të sigurohen shtesë përmes Planit Evropian të Investimeve për investime në energjinë e rinovueshme dhe efiçiencë të energjisë me qëllim uljen e varësisë nga burimet ruse të energjisë.

Si mbështetje për banor, ndihma që BE do t’i japë Maqedonisë së Veriut (43.6 euro për banor) është më e larta në rajon, përpara Kosovës (41.5 euro për banor), Shqipërisë (28.6 euro për banor), Serbisë (24.3 euro). për banor) dhe Bosnjë dhe Hercegovinë (20.0 euro për banor).

Sipas BE-së, energjia e prodhuar në vend do të krijojë vende të mira pune dhe do t’i bëjë vendet më të pavarura nga lëndët djegëse fosile ruse dhe do të lejojë Maqedoninë e Veriut të marrë pjesë në prokurimin e përbashkët evropian të gazit natyror dhe lëngjeve.

BE-ja ka vendosur që dëshiron të blejë gaz në tregun global së bashku me vendet e tjera, gjë që do të rrisë fuqinë blerëse dhe Maqedonia e Veriut do t’i bashkohet këtij tregu për të ulur çmimet e gazit në BE, por më e rëndësishmja, çmimet e energjisë elektrike. /Telegrafi/