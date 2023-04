Në Angli e bëjnë fakt, Firmino e mbyll me Liverpool dhe arrin marrëveshjen me Barçën

Pas tetë vitesh, historia mes Liverpool dhe Roberto Firminos ka marrë fund.

Të paktën kështu bëjnë me dije mediet britanike, nga të cilat mësohet se sulmuesi brazilian, të cilit i mbaron kontrata këtë verë, nuk do të rinovojë me “The Reds” sepse ka arritur marrëveshjen me një tjetër klub, Barcelonën.

Një afrim që nuk do të ishte aspak problem për katalanasit në lidhje me “fair-play” financiar, duke ditur se do e afronte me parametra zero.