Baritoni Riste Velkov dhe djali i tij mes viktimave të aksidentit të mbrëmshëm tragjik

Baritoni Riste Velkov dhe djali i tij mes viktimave të aksidentit të mbrëmshëm tragjik

Riste Velkov, bariton dhe solist i parë i Opera dhe Baleti Kombëtar, është një nga katër personat që humbën jetën mbrëmë në një aksident të rëndë trafiku në unazën e Shkupit. Në aksident humbi jetën edhe djali i tij 20-vjeçar.

Në rrjetet sociale, kolegët e Velkovit po i japin lamtumirën dhe po shprehin ngushëllime për familjen e tij.

Në biografinë e publikuar në faqen zyrtare të Operës dhe Baletit Kombëtar thuhet se Velkov ishte një nga baritonët më të njohur dhe një nga solistët operistikë më karizmatikë. Si solist i njohur dhe protagonist i Operës dhe Baletit Maqedonas, ai interpretonte kryesisht në produksione “Belcanto”, duke fituar epitetin “bariton italian me ngjyrë kadifeje të zërit”.

Aksidenti ndodhi mbrëmë rreth orës 23:00, në segmentin mes mbikalimit pranë Vizbegut dhe nyjës së Mirkovcit në unazën e Shkup.

Përveç Velkovit dhe djalit të tij, jetën e humbën edhe dy persona të tjerë – 20-vjeçari P.M. nga Shkupi dhe një person tjetër identiteti i të cilit ende nuk është përcaktuar.

Nga Ministria e Punëve të Brendshme thanë se aksidenti ndodhi pasi një kamion me gjysmërimorkio, i drejtuar nga 76-vjeçari B.B. nga Kosova, humbi kontrollin mbi automjetin, theu barrierën metalike mbrojtëse dhe kaloi në korsinë e kundërt të autostradës, ku u përplas drejtpërdrejt me një veturë BMW me targa të Shkupit, të cilën e drejtonte Velkovi.

Si pasojë e përplasjes, automjeti dhe kabina e kamionit u përfshinë nga flakët dhe u dogjën plotësisht.

Pas aksidentit, nga MPB-ja njoftuan se shoferi i kamionit është arrestuar dhe se pas dokumentimit të plotë të rastit do të ngrihet kallëzim penal përkatës.

MARKETING

Të ngjajshme

Më 26 maj mbahet Konferenca Ndërqeveritare Shqipëri – BE, hapet faza përmbyllëse e negociatave

Më 26 maj mbahet Konferenca Ndërqeveritare Shqipëri – BE, hapet faza përmbyllëse e negociatave

Rubio: “Pak përparim” është bërë për Iranin dhe situatën në Ngushticën e Hormuzit

Rubio: “Pak përparim” është bërë për Iranin dhe situatën në Ngushticën e Hormuzit

Hungari, një i vdekur dhe disa të plagosur nga shpërthimi në kompleksin më të madh kimik

Hungari, një i vdekur dhe disa të plagosur nga shpërthimi në kompleksin më të madh kimik

Arabia Saudite përdor dronë dhe inteligjencë artificiale për të rritur sigurinë gjatë Haxhit 2026

Arabia Saudite përdor dronë dhe inteligjencë artificiale për të rritur sigurinë gjatë Haxhit 2026

KMK-Maqedoni: Janë konstatuar parregullsi në disa qendra blerjeje për fruta dhe perime

KMK-Maqedoni: Janë konstatuar parregullsi në disa qendra blerjeje për fruta dhe perime

VLEN: Kundër kujt proteston Bujar Ahmeti, kundër vetvetes apo kundër axhës së tij Ali Ahmetit?

VLEN: Kundër kujt proteston Bujar Ahmeti, kundër vetvetes apo kundër axhës së tij Ali Ahmetit?