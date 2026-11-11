Në Abu Dhabi fillon dita e dytë e bisedimeve të reja të paqes Rusi-Ukrainë të ndërmjetësuara nga SHBA-ja
Të mërkurën rifilloi një raund i ri i bisedimeve të paqes midis Rusisë dhe Ukrainës, i cili filloi një ditë më parë në kryeqytetin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Abu Dhabi, nën ndërmjetësimin e SHBA-së, transmeton Anadolu.
Duke cituar burime, mediat ruse, duke përfshirë agjencinë shtetërore të lajmeve Tass, raportuan fillimin e ditës së dytë të negociatave trepalëshe, të cilat pasojnë ditën e parë të bisedimeve për të cilat raportet e mediave ruse thanë se zgjatën rreth 4 orë e gjysmë në total. Gazeta gjithashtu raportoi se delegacioni rus është planifikuar të bëjë një deklaratë për shtyp pasdite pas bisedimeve trepalëshe.
Rustem Umerov, kreu i Shërbimit të Inteligjencës së Jashtme të Ukrainës, konfirmoi gjithashtu rifillimin e negociatave, duke shtuar në një deklaratë në Telegram se një takim i veçantë me përfaqësuesit evropianë do të zhvillohet pas bisedimeve trepalëshe.
Bisedimet e fundit në Abu Dhabi janë të parat që zhvillohen që kur negociatat trepalëshe u mbajtën në Gjenevë, Zvicër, në shkurt, të paraprirë nga dy raunde të tjera negociatash – në janar dhe shkurt – të organizuara gjithashtu në kryeqytetin e Emirateve.
Delegacioni i Rusisë në Emiratet e Bashkuara Arabe udhëhiqet nga i dërguari presidencial Vladimir Medinsky dhe përfshin zyrtarë të tjerë kyç, duke përfshirë zëvendësministrat e Jashtëm Mikhail Galuzin dhe Sergey Ryabkov, ky i fundit tha për gazetën Vesti pas ditës së parë të bisedimeve trepalëshe se ishte e parakohshme të vlerësoheshin rezultatet e negociatave.
Ndërkohë, delegacioni i Ukrainës udhëhiqet nga Umerov, ku ndër të tjerë është edhe Kyrylo Budanov, kreu i zyrës presidenciale të Ukrainës.
Të martën, presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy i përshkroi bisedimet trepalëshe si “konstruktive dhe mjaft thelbësore”, duke deklaruar se bisedimet kanë diskutuar garancitë e sigurisë për Ukrainën në detaje, duke përfshirë marrëveshjet për të siguruar efektivitetin e tyre afatgjatë.
“Duhen mjete reale për të bllokuar çdo përsëritje të luftës. U prek gjithashtu nevoja për hapa de-përshkallëzimi,” shkroi Zelenskyy në platformën amerikane të mediave sociale X, duke shtuar se palët diskutuan gjithashtu masat e mundshme humanitare dhe theksuan lirimin e të burgosurve si “prioritet”.
Ndërkohë, i dërguari i posaçëm i SHBA-së, Steve Witkoff dhe dhëndri i Presidentit Donald Trump, Jared Kushner, po marrin pjesë në bisedime në emër të Washingtonit, ku ky i fundit është shprehur optimist pas ditës së parë të bisedimeve.
“Ne jemi të inkurajuar nga diskutimet konstruktive sot,” shkroi Kushner në X, duke theksuar se negociatorët amerikanë po veprojnë nën drejtimin e drejtpërdrejtë ekzekutiv.
Më vete, Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio i karakterizoi negociatat e së martës si “shumë produktive”, duke u thënë gazetarëve në Francë se përpjekjet e tyre diplomatike synojnë të krijojnë marrëveshje të qëndrueshme sigurie.
Bisedimeve trepalëshe në Abu Dhabi u paraprinë gjithashtu nga një takim midis palëve amerikane dhe ukrainase, ku morën pjesë edhe përfaqësues të Britanisë së Madhe, Francës, Gjermanisë, Italisë, NATO-s dhe Komisionit Evropian.