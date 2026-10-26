Në 14 qendra në nivel republikan OKH “Merhamet” fillojnë me kurset falas të gjuhës turke
Organizata Kulturore Humanitare “Merhamet” ka shpallur aplikimet online për kurset e gjuhës turke që pritet të mbahen në 14 qendra në nivel republikan. Afati i aplikimit do të jetë deri më 31 tetor, për nxënësit dhe studentët, të cilët janë të interesuar që të mësojnë gjuhën turke. Aplikimet mund të bëhen online ndërsa kurset e gjuhës turke do të jenë falas.
OKH Merhamet:
📢 FILLON REGJISTRIMI PËR KURSET FALAS TË GJUHËS TURKE!
📲 Për regjistrim, plotësoni aplikimin tuaj nëpërmjet linkut:
🔗 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWNAT55JWS0pfJzIlv6ItOjAqX_ZPh-C_E1ZNHMu4UXvvKOQ/viewform
📚 Mësoni gjuhën turke dhe zbuloni mundësi të reja për të ardhmen tuaj!
📝 Afati i aplikimit: deri më 31 tetor!
📞 Për më shumë informacione: 070-475-881