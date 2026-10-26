Në 14 qendra në nivel republikan OKH “Merhamet” fillojnë me kurset falas të gjuhës turke

Në 14 qendra në nivel republikan OKH “Merhamet” fillojnë me kurset falas të gjuhës turke

Organizata Kulturore Humanitare “Merhamet” ka shpallur aplikimet online për kurset e gjuhës turke që pritet të mbahen në 14 qendra në nivel republikan. Afati i aplikimit do të jetë deri më 31 tetor, për nxënësit dhe studentët, të cilët janë të interesuar që të mësojnë gjuhën turke. Aplikimet mund të bëhen online ndërsa kurset e gjuhës turke do të jenë falas.

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Shik.mk

OKH Merhamet:

📢 FILLON REGJISTRIMI PËR KURSET FALAS TË GJUHËS TURKE!

📲 Për regjistrim, plotësoni aplikimin tuaj nëpërmjet linkut:
🔗 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWNAT55JWS0pfJzIlv6ItOjAqX_ZPh-C_E1ZNHMu4UXvvKOQ/viewform

📚 Mësoni gjuhën turke dhe zbuloni mundësi të reja për të ardhmen tuaj!

📝 Afati i aplikimit: deri më 31 tetor!

📞 Për më shumë informacione: 070-475-881

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