Ndryshon orari i protestës “Jo në emrin tim”

Ndryshon orari i protestës “Jo në emrin tim”

Organizatori i protestave “Jo në emrin tim”, Çlirim Haziri, ka njoftuar se protesta do të mbahet sonte për të 17-tën natë me radhë në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, por me ndryshim të orarit.

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Përmes një postimi në rrjetet sociale, Haziri ka bërë të ditur se nga sonte protesta do të nisë në orën 19:00.

“KUJDES – NGA SONTE NDRYSHON ORARI! ORA 19:00. Sheshi ‘Skënderbeu’”, ka shkruar Haziri.

Ai u ka bërë thirrje qytetarëve që të marrin pjesë edhe në protestën e radhës.

“17 net rresht. Për UÇK-në. Për drejtësi. Shihemi sonte në ora 19:00!”, ka shkruar Haziri.

 

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