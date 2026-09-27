Ndryshohen ambasadorët e Shqipërisë në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut

Ndryshohen ambasadorët e Shqipërisë në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut

Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ferit Hoxha, ka propozuar ndryshime në drejtimin e dy ambasadave të Shqipërisë në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut.

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Shik.mk

Ndryshimi parashikon një shkëmbim mes dy ambasadorëve aktualë.

Denion Mediani, i cili ka shërbyer si ambasador i Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut, pritet të marrë detyrën e ambasadorit në Kosovë, ndërsa Petrit Malaj, aktualisht ambasador i Shqipërisë në Kosovë, pritet të jetë ambasador në Maqedoninë e Veriut.

Të dy ambasadorët pritet të dalin në ditët në vijim përpara Komisionit për Evropën dhe Punët e Jashtme, ku do të zhvillojnë edhe seancat dëgjimore përkatëse.

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