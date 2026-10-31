Ndryshimi i shumëpritur vjen në MacBook Pro
Apple ka prezantuar modelet e reja të MacBook Pro, të cilat sjellin ekrane OLED dhe, për herë të parë, mbështetje për ekran me prekje në kompjuterët Mac.
Kompania amerikane ka prezantuar një seri të re të MacBook Pro, e cila do të shitet paralelisht me modelet ekzistuese.
Risia kryesore është ekrani PROLED XDR, i cili përdor teknologjinë Tandem OLED, të njohur nga modelet iPad Pro. Kjo teknologji vendos dy panele OLED njëri mbi tjetrin për të rritur ndriçimin.
Ekrani i ri mund të arrijë ndriçim maksimal prej 2.000 nitësh, ndërsa ndriçimi i qëndrueshëm arrin deri në 1.000 nitë. Ai mbështet gjithashtu frekuenca të ndryshueshme rifreskimi nga 10 Hz deri në 120 Hz, si dhe gamat e ngjyrave P3 dhe Adobe RGB.
Një tjetër risi e rëndësishme është mbështetja për ekran me prekje, e cila po vjen për herë të parë në kompjuterët Mac. Apple e sheh këtë funksion si një mënyrë shtesë për ndërveprimin me përmbajtjen dhe projektet brenda aplikacioneve, dhe jo si zëvendësim të tastierës dhe mausit.
Megjithatë, sistemi operativ macOS nuk është ridizajnuar plotësisht për përdorim me prekje. Gjithashtu, Apple nuk ka përmendur mbështetjen për lapsin dixhital Apple Pencil.
Ndryshimi i tretë në ekran është zëvendësimi i prerjes së njohur si notch me Dynamic Island. Megjithatë, modelet e reja nuk kanë Face ID, kështu që Touch ID mbetet mënyra e vetme biometrike për autentifikim të sigurt.
Apple ka bërë edhe ndryshime në dizajn. Modelet e reja janë disa milimetra më të vogla në secilin dimension dhe, varësisht nga modeli, peshojnë rreth 200 deri në 300 gramë më pak. Sistemi i brendshëm i ftohjes është ridizajnuar për ta larguar ajrin e ngrohtë nga ekrani.
Një veçori që mund t’i gëzojë veçanërisht adhuruesit e modeleve të vjetra është rikthimi i logos së ndriçuar të Apple në pjesën e pasme të kapakut.
Sistemi i zërit është përmirësuar gjithashtu. Modelet e reja ruajnë sistemin me gjashtë altoparlantë, por kanë nënvuferë të rinj që ofrojnë bas 50 për qind më të thellë, si dhe altoparlantë të përmirësuar për frekuencat e larta. Dizajni është përshtatur që zëri të mbetet cilësor edhe kur kapaku është i mbyllur.
Përveç këtyre ndryshimeve, modelet e reja ruajnë çipat M5 Pro dhe M5 Max, opsionet e njëjta të memories dhe hapësirës së ruajtjes, lidhjet dhe jetëgjatësinë e baterisë.
Sipas njoftimit, seria PROLED XDR ka këto çmime fillestare:
- MacBook Pro 14 inç me M5 Pro: 2.899 dollarë.
- MacBook Pro 16 inç me M5 Pro: 3.399 dollarë.
- Versioni me M5 Max, 14 inç: 4.499 dollarë.
- Versioni me M5 Max, 16 inç: 4.799 dollarë.
Porositë paraprake kanë nisur më 28 tetor, ndërsa shitja zyrtare pritet të fillojë më 6 nëntor.