Ndryshimet klimatike po ngrohin botën me shpejtësi! 8 vitet e fundit më të nxehtat për planetin

Tetë vitet e fundit kanë qenë tetë vitet më të ngrohta në rekord pasi përqendrimi në rritje i gazrave që bllokojnë nxehtësinë në atmosferë i shtyn temperaturat globale drejt një pike kthese të rrezikshme.

Një analizë nga Shërbimi i Ndryshimeve Klimatike të Bashkimit Evropian, Copernicus, tha se Evropa regjistroi në 2022 verën e saj më të ngrohtë.

Copernicus e përshkroi vitin 2022 si “një vit me ekstreme klimatike” që solli valë të nxehti rekord në Evropë , përmbytje vdekjeprurëse në Pakistan , përmbytje ekstreme të përhapura në Australi dhe të ftohtë polar në SHBA e Kanada.

Raporti thoshte se temperatura mesatare vjetore arriti 1.2 gradë Celsius mbi nivelet para-industriale, duke shënuar vitin e tetë me radhë të temperaturave të paktën 1 gradë mbi periudhën e referencës 1850-1900.

Sipas Marrëveshjes së Parisit të vitit 2015, shumica e vendeve ranë dakord të kufizojnë ngrohjen nën 2 gradë mbi nivelet para-industriale, por mundësisht në 1.5 gradë.

Paneli Ndërqeveritar i OKB-së për Ndryshimet Klimatike (IPCC) identifikoi pikën 1.5 gradë si një prag kyç dhe tha se shkelja e tij do të rriste në mënyrë dramatike rrezikun e ngjarjeve ekstreme të motit dhe ndryshimeve të pakthyeshme.

IPCC ka thënë se bota duhet të përgjysmojë emetimet e gazeve serrë deri në vitin 2030 dhe të arrijë zero neto deri në vitin 2050 për të pasur ndonjë shans për të mbajtur ngrohjen globale në 1.5 gradë Celsius mbi nivelet para-industriale.

Shkencëtarët thonë se lidhja midis përqendrimeve të gazeve serrë dhe temperaturave në rritje është e pagabueshme.

“Rënia e rekordeve të temperaturës së kombinuar me valët e paprecedentë të të nxehtit, thatësirat dhe reshjet intensive dhe ngjarjet e përmbytjeve në të gjithë planetin, së bashku me ngrohjen e qëndrueshme globale gjatë dekadës së fundit, janë të gjitha plotësisht në përputhje me një ngrohje të shpejtë të botës,” Richard Allan, profesor në shkenca e klimës në Universitetin e Reading.