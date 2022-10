Ndryshime, ndryshime! Ikin ca krunde e vijnë ca hime

Shpesh i keqkuptuar. Ndryshimi nuk do të thotë që të ndryshohet me patjetër çdo gjë. Në jetën e njeriut ka gjëra të cilat janë thelbësore, pa të cilat njeriu humbet drejtpeshimin dhe e fut veten në një fushë në të cilën fuqia e tij e kufizuar nuk mund t’ia gjejë fundin.

Shkruan: Nuredin NAZARKO, Korçë

Ndryshimi! Proces i shumëdëshiruar, por shpesh i keqkuptuar dhe i keqpërdorur për të fshehur pas tij qëllime meskine.

Shumë e dëshirojnë, por pak ose aspak punojnë për ta arritur. Madje shumë më shumë bëjnë zhurmë sesa realisht punë konkrete, duke krijuar një tymnajë të madhe mbi ndryshimin, a thua se kushedi ç’është duke ndodhur. Bien tamtamet. Ngrihen banderolat. Buçasin sazet. Ushtojnë brohorimat. Flitet për mileniumin e tretë dhe arritjet e mëdha në të pas hapash gjigandë në procesin historik të ndryshimit. Me siguri duhet të jetë fundi natës që ëndrra të tilla të duken për të vërteta të mëdha. Zgjohesh nga gjumi dhe para vetes lexon proverbin popullor: U mbars mali e polli një mi. Gjysma e së keqes kur sheh ëndrra në gjumë se mund të shohësh edhe ëndrra me sy hapur dhe i beson për realitete të mirëqena e të pazhbëshme. Ndryshimi nuk është aq i thjeshtë sa e thjeshtëzojnë ata/ato që kanë vetëm fjalë e asgjë tjetër, prandaj është thënë se të gjithë e duan ndryshimin por asnjë nuk dëshiron të ndryshojë.

Shpesh i keqpërdorur për qëllime meskine. Jo të gjithë që deklamojnë veten si flamurtarë të ndryshimit dhe kthimin e faqes historisë së zhvillimit të një vendi janë vërtetë të tillë. Duhet shoshitur mirë se kush deklamon veten për të tillë, sepse për të arritur qëllime meskine njeriu e ç’nuk është i aftë të bëjë. Ai / ajo pa personalitet, pa taban, pa shtyllë kurrizore, pa gjak në fytyrë nuk e ka për gjë të dredhojë edhe shtigjeve të mirësisë për të krijuar imazhin e njeriut që i digjet shpirti për ndryshim të thellë dhe të mirëqenë të shoqërisë. Duke shqyrtuar me kujdes çdo gjurmë jetësore të lënë prej tij ose saj, do të shohim kthjellët, do të gjykojmë qartë dhe nuk do të biem në rrjetat e mashtrimit të endura me kujdes, për të qenë joshëse për njerëzit e etur pas materiales dhe shkëlqimit të përkohshëm. Etja për të arritur qëllimet meskine nuk e lë rehat këtë kategori dhe i shndërron pa dashjen e tyre në protagonistë që rendin të jenë patjetër në ballë të ndryshimeve, duke e ngritur zërin përmes megafonëve të njeriut parimor që është gati të hedhë dhe veten në zjarr vetëm ta shohë shoqërinë të ndryshuar e të përmirësuar. E gjithë kjo vello që ndriçon nga bardhësia, dhe që ka për kurorë ndryshimin për mirë, nuk është asgjë më shumë se maska e duhur për të paraqitur si nuse namusqare dhe erzelie zemrën e etur për grabitje dhe zhvatje të atyre që shastisen prej kësaj bardhësie.

Ecuria pozitive e ndryshimit nuk duhet lidhur me përjashtësinë dhe fasadat. Shqyrtimi me kujdes i tij duhet lidhur me metodologjinë e ndjekur për ndryshim dhe rezultatet konkrete. Nëse pas shpërndarjes së tymnajës dhe heqjes së vellos së bardhë mbeten vetëm fjalët dhe premtimet e bukura, ndërkohë që shfaqen në horizont qëllimet meskine, atëherë duhet bërë kujdes nga të tillë njerëz meshkuj apo femra qofshin. Bëjnë sikur ndryshojnë, duke ndërruar lëkurë pas lëkure për të mbajtur fshehur gjurmët e ligësisë, por në fund mbeten peng të metodologjisë së mbrapshtë e dashakeqe, ndryshime duke hequr krunde e duke vendosur hime.

Ka një masë njerëzish të pamësuar me dredhitë e djallëzorëve, të pa rrahur nga hallet dhe vështirësitë që sjellin metodologji të tilla, që mund të bien në rrjetat e këtyre mashtrimeve, duke i besuar si të vërteta imazhet e rreme të shërbyera me kujdes dhe finesë. Por ka edhe njerëz që nuk e hanë sapunin për djathë dhe që i njohin mirë të tilla shtigje. Është detyrë e këtyre të fundit të shpërfaqin me gjithë qenien e tyre fuqinë e ndryshimit të vërtetë, duke u ngjitur në sferat e mirësisë përmes një metodologjie që ruan dhe mbron principet themelore të njerzillëkut në detin e trazuar të sfidave bashkëkohore.