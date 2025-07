Ndryshim drastik vjen për telefonat e Xiaomi

Brendi kinez, Xiaomi planifikon të ndalojë mbështetjen në teknologjinë e kompanisë së njohur Leica.

Xiaomi po bën një ndryshim të madh në strategjinë për fotografimin me celular duke ndërprerë bashkëpunimin me Leican në të gjitha pajisjet e ardhshme nga nën-seria SM8850. Këto telefona, për të cilët pritet të përdorin çipin Snapdragon 8 Elite 2, do të mbështeten në teknologjinë e brendshme të Xiaomit për përpunimin e imazheve.

Sipas informatorit të njohur Digital Chat Station, modelet e ardhshme të telefonave Xiaomi dhe Redmi do të përdorin markat e tyre për kamerat, ose kalibrime të personalizuara të ngjyrave të frymëzuara nga seritë premium kryesore. Pajisjet nuk do të kenë më brendim të jashtëm, si logoja e Leicas. Ky ndryshim pasqyron besimin që Xiaomi ka në ekipet e veta të kërkimit dhe zhvillimit dhe gjithashtu pritet të ulë kostot e prodhimit. Sipas raporteve, bashkëpunimi me Leican shtonte 3–5 dollarë për pajisje në formë licencash, përveç kostove shtesë për autorizim.

Ndryshimi do të zbatohet në disa modele të ardhshme, përfshirë Xiaomi 16, 16 Pro, 16 Ultra dhe 16 Ultra Max, si dhe Redmi K90 Pro dhe Poco F8 Ultra. Brendet Redmi dhe Poco, të cilat synojnë tregjet me çmime më të ndjeshme, ka gjasa që të përfitojnë më shumë nga kjo kursim.

Xiaomi planifikon që paratë e kursyera nga heqja e brendimit t’i investojë në përmirësime të harduerit. Pritet që pajisjet e reja të kenë sensorë më të mirë, përpunim më të avancuar të fotografisë, bateri më të mëdha dhe ekrane të përmirësuara të sheshta. Digital Chat Station gjithashtu përmendi se kamerat në pajisjet Redmi do të përjetojnë një përmirësim të madh, duke e cilësuar atë si një përmirësim “epokal”.

Ky ndryshim ndjek një trend më të gjerë mes prodhuesve të telefonëve inteligjentë për të hequr dorë nga partneritetet me brende të palëve të treta në fushën e kamerave. Huawei tani përdor sistemin e tij XMAGE pas përfundimit të bashkëpunimit me Leica-n. Ndërkohë, brende si Vivo, Oppo dhe Honor vazhdojnë bashkëpunimet me Zeiss-in, Hasselblad-in dhe Harcourt-in.

