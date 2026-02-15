Ndotja e ujit të pijshëm në Strugë, Qyra: Nesër do të bëhet analizë dhe do të zbulohen shkaqet e ndotjes
Komuna e Strugës po merr masa të intensifikuara për të kapërcyer problemin e ujit të pijshëm të ndotur, njoftoi kryetari i qytetit Mendi Qyra.
Banorët nuk kanë mundur të përdorin ujë nga ujësjellësi i qytetit për një javë.
Ujë i turbullt dhe me ngjyrë kafe të errët rrjedh nga rubinetet, prandaj është vendosur ndalimi i pirjes dhe përdorimit të tij.
Kryetari i qytetit Qyra njoftoi se nesër (16 shkurt) një institucion privat ekspert nga Shkupi, i angazhuar me iniciativën e tij, do të kryejë analiza të hollësishme për të përcaktuar shkaqet e ndotjes.
Ndërhyrjet në zonën e mbrojtjes së burimit ose faktorët natyrorë po konsiderohen si shkaqe të mundshme, por përfundimet përfundimtare, siç tregoi ai, do të dalin pas përfundimit të ekzaminimeve të ekspertëve.
Ndërkohë, Prokuroria Themelore Publike e Strugës ka hapur një çështje për të përcaktuar shkaqet e ndotjes dhe përgjegjësinë e mundshme penale për dëmtim të mjedisit.
Me urdhër të prokurorisë, do të kryhet një inspektim i burimeve me praninë e policisë dhe shërbimeve kompetente të inspektimit.