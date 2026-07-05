Ndodh në Kupën e Botës: I hiqet pezullimi Balogun, do të luajë në SHBA-Belgjikë
Një kthesë dramatike ngjarjesh po rrit temperaturat për natën e ndeshjes së raundit të 16-shes të Kupës së Botës mes SHBA-së dhe Belgjikës. FIFA ka vendosur të pezullojë kartonin e kuq(me kusht) për Folarin Balogun, sulmuesin e SHBA-së, i cili u përjashtua (“krejtësisht padrejtësisht”, sipas Pochettino) gjatë ndeshjes së raundit të 32-shes kundër Bosnjës.
Prandaj, Balogun do të jetë në dispozicion të trajnerit të tij për ndeshjen kundër Lukakut dhe shokëve të tij të ekipit, e planifikuar për të martën në orën 02:00.
Sulmuesi amerikan përfundoi në dhomat e zhveshjes pasi gjyqtari brazilian Raphael Claus i dha karton të kuq për një faull ndaj Muharemovic.
Në njoftimin e FIFA-s thuhet: “Në zbatim të nenit 27 të Kodit Disiplinor të FIFA-s, pezullimi automatik me një ndeshje për lojtarin e SHBA-së, Folarin Balogun, pezullohet për një periudhë prove prej një (1) viti’”.