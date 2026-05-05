Ndodh edhe kjo, klubi turk shkarkon të njëjtin trajner dy herë brenda të njëjtit sezon
Ekipi turk i ligës së parë, Genclerbirligi, bëri një veprim të pazakontë duke e shkarkuar trajnerin Volkan Demirel për herë të dytë brenda të njëjtit sezon.
Ish-portieri i kombëtares turke i dha fund angazhimit të tij në klub në një mënyrë të çuditshme.
Mandati i parë i Demirel në stol zgjati nga tetori deri në dhjetor 2025 dhe në gjashtë ndeshje ai nuk arriti asnjë fitore, duke regjistruar tre barazime dhe tre humbje.
Pavarësisht kësaj, klubi e ripunësoi atë, por episodi i dytë përfundoi gjithashtu në mënyrë të palavdishme. Në nëntë ndeshje nën udhëheqjen e tij, ekipi regjistroi vetëm dy fitore dhe një barazim, me gjashtë humbje.
Rekordi famëkeq
Me këtë rezultat, Demirel hyri në historinë e Superligës Turke si trajneri i parë që u shkarkua dy herë nga i njëjti klub brenda një sezoni pa e filluar fare sezonin me ekipin.
Në herën e parë, ai mori mesatarisht 0.5 pikë për ndeshje, ndërsa në të dytën, mesatarja ishte 0.78 pikë për ndeshje.
Një karrierë e pasur si lojtar
Demirel filloi karrierën si trajner në vitin 2021, pas një karriere shumë të suksesshme si lojtar.
Ai mbrojti 63 herë për ekipin kombëtar turk dhe e kaloi pothuajse të gjithë karrierën e tij si klub në portat e Fenerbahces.